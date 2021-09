Fængslet russisk oppositionsleder nomineret til EU-pris

- Det er afgørende, at vi i Europa-Parlamentet bekræfter vores utrættelige støtte til Navalnyj og understreger, at hans velvære er Putins ansvar, siger den hollandske politiker Peter van Dalen.

Navalnyj er i færd med at afsone en fængselsdom på to et halvt år.

Han blev dømt i en sag, han selv betegner som rent politisk.

Navalnyj skulle have meldt sig hos russisk politi ugentligt. Men det kunne han ikke, fordi han lå i koma på et tysk hospital efter et giftangreb, der nær kostede ham livet.

Han beskylder præsident Vladimir Putins styre for at stå bag forsøget på at slå ham ihjel.

Angrebet og den efterfølgende månedlange indlæggelse på et tysk hospital førte til, at en russisk domstol tidligere i år dømte ham for brud på betingelserne ved den betingede dom. Dermed blev han sendt i fængsel.

Det er Europa-Parlamentets medlemmer, som afgør, hvem der skal have prisen.

Ud over Navalnyj tæller årets nominerede også en gruppe afghanske kvinder, den bolivianske politiker Jeanine Áñez og ngo'en Global Witness.

I 2020 gav Europa-Parlamentet årets Sakharov-pris til den hviderussiske opposition.

Tidligere modtagere tæller blandt andre den pakistanske kvinderetsforkæmper Malala Yousafzai. I 1988 blev den uddelt første gang til Sydafrikas mest kendte apartheidmodstander, Nelson Mandela.

Med prisen, der uddeles en gang om året, følger 50.000 euro. Det svarer til 372.000 danske kroner.

Sakharov-prisen går til personer eller organisationer, som kæmper mod intolerance, fanatisme og undertrykkelse og forsvarer menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Prisen er opkaldt efter den russiske fysiker og borgerretsforkæmper Andrej Sakharov (1921-1989).