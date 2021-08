Fængslet Samsung-leder løslades for at få styr på driften

Løsladelsen skal være med til at få styr på driften i elektronikgiganten, der er et af Sydkoreas største og vigtigste selskaber.

Den 53-årige Samsung-arving Jay Y. Lee, der er fængslet for bestikkelse, bliver prøveløsladt og ventes at forlade sit fængsel fredag.

Jay Y. Lee er de facto-leder af Samsung og har overtaget selskabets øverste post fra sin far, Lee Kun-hee, der døde sidste år.

Det er tradition i Sydkorea, at selskaber går i arv. Det er også tradition, at arvingerne fortsat har det øverste ansvar, selv hvis de bliver fængslet. Derfor har det på det seneste været svært for Samsung at tage større beslutninger.

Løsladelsen skal forhåbentlig sætte gang i beslutningsprocesserne og være med til at holde hjulene i gang i en svær coronatid.

Jay Y. Lee blev i 2017 dømt for at have bestukket en af den tidligere sydkoreanske præsident Park Geun-hyes venner.

Dommen blev dog reduceret og suspenderet efter en appelsag.

Herefter sendte landets højesteret sagen tilbage til Seouls højesteret, som i januar i år fældede dom over Lee.

Den fandt, at Lee "aktivt bestak og implicit bad præsidenten om at anvende magt til at gøre magtoverdragelsen (i Samsung) mere problemfri".

Jay Y. Lee er det navn, som han har valgt at bruge i professionelle sammenhænge i vestlige lande. Han er født med navnet Lee Jae-yong.

Han er ifølge erhvervsmediet Forbes verdens 188.-rigeste person med en formue på en værdi af 12,4 milliarder dollar - knap 80 milliarder kroner.