Fængslet Navalnyj døjer med rygsmerter og følelsesløshed

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der sidder fængslet uden for Moskva, har brug for at blive tilset af en læge.

Sådan lyder det onsdag fra 44-årige Navalnyjs advokater.

Navalnyj, der er præsident Vladimir Putins mest fremtrædende rival, døjer ifølge advokaterne med rygsmerter og følelsesløshed i det ene ben.