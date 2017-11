Fængslede eksministre godkender Madrid-styring af Catalonien

De tre eksministre beder højesteret om at blive løsladt. Det har en lavere retsinstans tidligere afvist, skriver avisen El Mundo.

I et tilsyneladende forsøg på at slippe ud har tre fængslede eksmedlemmer af Cataloniens opløste regering, heriblandt den tidligere vicepræsident, accepteret Madrids styring af regionen.

Spaniens parlament besluttede i oktober at aktivere forfatningens artikel 155, der satte selvstyret ud af kraft.

Efterfølgende blev parlamentet i regionen opløst, og premierminister Mariano Rajoy meddelte, at der afholdes valg i Catalonien 21. december.

Både fængslede og prominente medlemmer i eksil optræder på valglister for catalanske løsrivelsespartier.

Det fremgik, da de to største separatistfløje lørdag midt i november offentliggjorde deres lister over kandidater.

Blandt de 14 medlemmer af den catalanske regering, som er afsat af den spanske regering, stiller 12 op ved det kommende valg.

Ekspræsident Carles Puigdemont og fire andre tidligere ministre opholder sig i Belgien.

Her forsøger de at afværge en anmodning fra Spanien om at få dem udleveret.

En belgisk anklager kræver, at de skal udleveres. Men en dommer afgjorde tidligere på måneden, at Puigdemont og de andre skal møde op til et nyt retsmøde 4. december.

En endelig afgørelse fra Belgien vil måske tage måneder, da begge parter ventes at anke, hvis de taber sagen.