Facebooks tilsynsråd står klar før amerikansk præsidentvalg

Midt i oktober vil Facebooks forsinkede tilsynsråd være klar til at gå i gang med arbejdet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det uafhængige råd, der kommer til at bestå af en af slags overdommere, får til opgave at tage stilling til, hvilken type indhold der skal fjernes på de sociale medier Facebook og Instagram.

Med opstarten i oktober vil rådet således være funktionsdygtigt forud for det amerikanske præsidentvalg 3. november.

I toppen af rådet vil den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt sidde sammen med tre andre medformænd.

Rådet vil få magten til at omstøde beslutninger, der er truffet af Facebooks moderatorer og ledelse. Herunder også af Facebooks stifter, Mark Zuckerberg. Facebook skal følge de beslutninger, rådet træffer.

Til en start vil rådet bestå af 20 medlemmer, hvis navne tidligere er blevet offentliggjort. Men på sigt skal rådet vokse til 40 medlemmer.

Selv om rådet vil begynde allerede i oktober, så ventes det ikke at være klar med hurtige afgørelser allerede i november.

Det siger Helle Thorning-Schmidt til det britiske medie BBC.

- I princippet vil vi være i stand til at se på de problemstillinger, der relaterer sig til præsidentvalget og tiden efter valget, siger den tidligere danske statsminister til BBC.

- Men hvis Facebook fjerner noget indhold eller lader noget indhold være dagen efter valget, så vil der ikke ligge en afgørelse klar efter et døgn.

- Det er ikke derfor vi er her. Vi er her for at tage de principielle beslutninger og drøfte dem ordentligt.

Facebook annoncerede tilsynsrådet i foråret i kølvandet på kritik af virksomheden måde at håndtere problematisk indhold.

Lanceringen af rådet er blevet yderligere forsinket af udbruddet af coronavirus. Det oplyser Alan Rusbridger, der er et af rådets kommende medlemmer, til Reuters.