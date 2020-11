Facebooks reklameforbud kan ramme vigtigt senatsvalg i Georgia

Facebook vil i den kommende måned ikke have annoncer og reklamer med valgrelateret indhold.

Mens fejlagtige oplysninger og falske nyheder om det netop overståede amerikanske valg florerer på internettet, forlænger en af it-giganterne et forbud mod politiske reklamer på dens platforme i USA.

- Selv om adskillige kilder har udråbt en vidner, mener vi stadig, at det er vigtigt at hjælpe med at undgå forvirring og misbrug på vores platform, skriver Facebook i en e-mail til sine annoncører.

Nyhedsbureauet Reuters har set e-mailen.

Også et andet af de store it-selskaber, Alphabet, vil formentlig beholde forbuddet mod politiske reklamer lidt endnu, skriver Reuters.

Alphabet ejer blandt andet verdens mest anvendte søgemaskine, Google.

Forlængelsen af forbuddet rammer de demokratiske kandidater, der forsøger at snuppe to pladser i Senatet ved anden og afgørende valgrunde af senatsvalget i Georgia 5. januar.

Det valg kan afgøre, hvem der har flertal i Senatet.

- Det driver os komplet vanvittige, siger Mark Jablonowski, partner i DSPolitical, som er et firma, der arbejder med Demokraternes digitale kampagner.

- De holder i bund og grund resten af den politiske proces som gidsel, mener en republikansk strateg, Eric Wilson.

Facebook indførte sit forbud mod de politiske reklamer godt en måned inden det amerikanske valg den 3. november.

Det gælder politiske videoer, tekster og andet materiale, der betegner valgsvindel som udbredt, valgresultater som ugyldige eller sår tvivl om visse måder at stemme på.

Forbuddet gælder kun i USA. Det omfatter reklamer på Facebook og på et andet populært socialt medie, Instagram, der er ejet af Facebook.

Annoncer, der "fremstiller stemmeafgivning eller deltagelse i folketælling som unødvendigt/meningsløst", vil ikke blive vist på de to platforme, lød det i oktober fra Facebook.

Præsident Donald Trump har siden valget gentagne gange påstået på Twitter, at der har været omfattende svindel med stemmeoptællingen.

Twitter har sat et mærkat på mange af hans tweets, hvoraf det fremgår, at indholdet er vildledende.