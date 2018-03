Facebooks chef indrømmer fejl og lover en bedre tjeneste

Efter flere dages tavshed siger Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, at selskabet har "begået fejltagelser" med Cambridge Analytica.

På Facebook beder han Facebooks brugere om at være tålmodige, mens selskabet selv forsøger at løse problemet med løstgående data.

Han siger, at det stenrige selskab allerede er i gang med at rette nogen af problemerne med at høste data fra millioner af brugere.

- Vi har et ansvar for at beskytte jeres data, og hvis vi ikke kan det, fortjener vi ikke at tjene jer, skriver han på Facebook.

I sit lange opslag, hvor han forklarer, hvordan Cambridge Analytica kunne bruge en spille-app til at tilegne sig de mange profiler, beder han om tålmodighed.

- Jeg ønsker at takke jer alle, som fortsat tror på vores mission og vores arbejde på at opbygge dette samfund sammen.

- Jeg ved, at det tager længere tid at fixe alle disse sager, end vi kunne ønske, men jeg lover jer, at vi vil arbejde os gennem dette og bygge en bedre tjeneste på længere sigt, skriver han.

Men reaktionen fra myndigheder og regeringer tyder på, at de ikke længere vil stille sig tilfreds med, at Facebook skal løse de mange sager, der hober sig op.

Regeringer rundt om i verden har krævet en forklaring, efter at det er afsløret, hvordan det lykkedes Cambridge Analytica at stjæle data fra 50 millioner amerikanske profiler på Facebook.

Det skete i forbindelse med den amerikanske valgkamp i 2016 for at hjælpe Donald Trump med at blive præsident.

Afsløringen i New York Times og britiske The Observer i weekenden har fået kursen på Facebooks aktier til at falde brat.