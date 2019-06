Facebook vil lancere kryptovaluta til to milliarder brugere

Det sociale medie Facebook, der har over to milliarder brugere på verdensplan, har tirsdag lanceret en plan om at etablere sin egen valuta.

Facebooks nye valuta skal hedde Libra. Den lanceres i samarbejde med Facebook-partnere som PayPal, Uber, Spotify, Visa og Mastercard. Planen er, at brugere skal benytte sig af den, når de handler på Facebooks platforme.

Libra skal efter planen lanceres inden for de næste 6 til 12 måneder.

Facebook skal stå for det primære arbejde med at udvikle valutaen. Selskabets partnere hjælper med at finansiere, bygge og vedligeholde systemet. Facebook håber på at få op mod en milliard dollar i støtte.

Den amerikanske gigant kommer ikke til selv at stå for driften af Libra.

I stedet har Facebook og dets partnere oprettet et nonprofit-selskab ved navn Libra Association. Det får hovedkvarter i Genève.

Her vil schweiziske finansmyndigheder stå for reguleringen af valutaen.

Facebook håber, at man kan undgå nogle af de udsving i kurs, som har været med til at gøre andre kryptovalutaer svære at bruge som betalingsmiddel.

Ifølge Wall Street Journal er planen, at valutaen skal kobles til en række traditionelle valutaer - heriblandt dollar og euro.

Facebook har allerede søgt om godkendelse af planen hos finansmyndigheder i både USA og Storbritannien. Det har BBC tidligere berettet.

Facebook har tidligere lanceret storstilede planer, uden at de rigtig er blevet til noget. For to år siden meddelte selskabet således, at "augmented reality" var et stort fokus for det sociale medie.

Det er dog ikke blevet til noget gennembrud inden for det område siden da.