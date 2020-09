Britiske Nick Clegg har de sidste to år stået i spidsen for Facebooks globale kommunikation. Han skal være med til at forbedre selskabets image på verdensplan, har mediet Politico tidligere skrevet. (Arkivfoto)

Facebook vil bekæmpe fake news om klimaet

Det sociale medie vil med en ny funktion komme misinformation om klimaforandringer til livs. Kritikere har tidligere anklaget Facebook for ikke at gøre nok.

For klimaet er blevet et brandvarmt emne blandt verdens politikere og indbyggere.

- Klimaforandringerne er ægte. Videnskaben er utvetydig, og behovet for at handle bliver mere presserende for hver eneste dag, der går.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her