Facebook udskyder lancering af datingtjeneste i EU

Det sociale medie Facebook har udskudt lanceringen af en datingtjeneste i EU. Det oplyser datatilsynet i Irland i en pressemeddelelse.

Tjenesten skulle være gået i luften torsdag.

Facebook har sit europæiske hovedsæde i Irland. Det irske datatilsyn er EU's hovedansvarlige tilsyn over for den amerikanske gigant.

Tjenesten blev lanceret i USA i september sidste år. Den minder blandt andet om datingappen Tinder, der er tilgængelig i Danmark.

Facebooks udgave integrerer blandt andet brugernes Instagram-konti i deres datingprofiler. Det er her muligt at tilføje de personer, der følger en, til en liste over "hemmelige forelskelser".

Det har skabt bekymring hos det irske datatilsyn, at det først 3. februar blev gjort bekendt med Facebooks planer om at lancere tjenesten 13. februar.

Det har heller ikke modtaget nogen form for dokumentation for, at brugernes data vil blive beskyttet tilstrækkeligt, lyder det.

10. februar besøgte datatilsynet Facebooks kontor i den irske hovedstad, Dublin. Her samlede det information om planerne.

- Facebook i Irland meddelte i aftes, at man udskyder lanceringen af tjenesten, skriver det irske datatilsyn torsdag.

I en udtalelse fra Facebook lyder det ifølge CNN:

- Det er rigtig vigtigt for os, at lanceringen af Facebook Dating bliver gjort på den rigtige måde. Derfor bruger vi lidt mere tid på at sikre os, at produktet er klar til det europæiske marked.

- Vi har arbejdet hårdt på at skabe stærk beskyttelse af privatlivet. Vi har delt informationen med det irske datatilsyn forud for lanceringen.

Facebook Dating adskiller sig fra andre lignende tjenester ved at integrere forskellige elementer fra Facebook. Det drejer sig blandt andet om "Grupper" og "Begivenheder". Det skriver det amerikanske techmedie The Verge.