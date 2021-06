ÜSA's daværende præsident, Donald Trump, løfter hånden til en hilsen den 6. januar, hvor han holdt tale for sine tilhængere udenfor Det Hvide Hus. Efterfølgende gik tusinder af dem ned ad Pennsylvania Avenue og stormede kongresbygningen. Trump blev stillet for en rigsret på anklager om, at han opildnede til optøjerne - men blev frikendt af sine partifæller. (Arkivfoto)

Facebook udelukker Trump i to år

Facebook udelukker USA's tidligere præsident Donald Trump fra det sociale medie i to år.

Det meddeler den amerikanske it-gigant fredag.

Trump kan få lov til at få åbnet sin Facebook-profil igen, "hvis risikoen mod den offentlige sikkerhed er aftaget", lyder det fra selskabet.

- Hvis vi vurderer, at der fortsat er en alvorlig risiko mod den offentlige sikkerhed, vil vi forlænge restriktionerne for en afgrænset periode og fortsætte reevalueringen, skriver Facebook.

Den tidligere præsident betegner det selv som en "fornærmelse" mod vælgerne.

- De burde ikke kunne slippe afsted med denne form for censur og at bringe os til tavshed, og i sidste ende vinder vi. Vores land kan ikke tåle denne mishandling længere, meddeler han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Facebooks afgørelse er en fornærmelse mod de rekordmange 75 millioner mennesker plus mange andre, der stemte på os ved det forfalskede præsidentvalg 2020, lyder det videre fra Trump.

Han har utallige gange hævdet, at der blev snydt ved sidste års valg. Men han har ikke fremlagt beviser for sine påstande.

Beslutningen om tidligst at lade Trump komme tilbage i januar 2023 er en del af ændringer, som er på vej.

De kommer, efter at Facebooks uafhængige tilsynsråd i maj anbefalede at vente med at lade den tidligere præsident få sit talerør på det sociale medie tilbage.

Tilsynsrådet bemærkede ved samme lejlighed, at beslutningen skulle vurderes igen inden for et halvt år.

Donald Trump blev suspenderet fra Facebook, dagen efter at han 6. januar lagde en video op under optøjer i Washington, hvor hans tilhængere stormede Kongressen.

I videoen sagde han "vi elsker jer, I er meget særlige" til demonstranterne.

Under optøjerne døde fem personer, og Facebook vurderede efterfølgende, at der var "for store risici" ved at lade Trump benytte det sociale medie.

I samme ombæring fik Trump også lukket sin profil på sit foretrukne sociale medie, Twitter.

De to års udelukkelse, som Facebook nu har indført, gælder fra 7. januar, hvor hans konto blev suspenderet.

Facebook forklarer, at beslutningen om at udelukke ham i to år, udspringer af overvejelser om "behovet for, at det skulle være længe nok til, at man er kommet på sikker afstand af tilskyndelsen" til urolighederne den 6. januar.

Tidligere har Facebook mødt kritik for ikke at gribe ind over for eksempelvis hadsk tale fra magtfulde politiske personer.

De ændringer, der nu er på vej, ventes at udstikke retningslinjer for, hvordan Facebook fremover vil behandle internationale ledere, der bryder platformens regler.