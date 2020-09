Facebook truer med at forbyde deling af nyheder i Australien

Den amerikanske techgigant Facebook truer med at blokere brugere og medier i Australien for at dele nyheder på det sociale medie, hvis regeringen i Australien gennemfører et lovforslag om, at Facebook og Google fremover skal betale lokale medier for indhold.

- Det er ikke med vores gode vilje, men det er den eneste måde at beskytte os mod et udfald, som trodser enhver logik og på langt sigt vil skade, ikke hjælpe, Australiens nyheds- og mediebranche, skriver Facebooks direktør for Australien og New Zealand, Will Easton, i et indlæg tirsdag.

- Hvis forslaget bliver lov, så vil vi modvilligt stoppe med at tillade udgivere og personer i Australien at dele lokale og internationale nyheder på Facebook og Instagram, fortsætter han med reference til de to Facebook-ejede platforme.

Australiens finansminister, Josh Frydenberg, understreger i et modsvar, at regeringen ikke lader sig påvirke af trusler - "uanset, hvor de kommer fra".

- Australien laver love, som fremmer vores nationale interesser, siger han.

Finansministeren tilføjer, at den foreslåede lov vil styrke landets mediebranche, der generelt har det økonomisk svært.

Men Will Easton hævder, at forslaget er udtryk for en helt forkert opfattelse af internettes "dynamik". Derfor vil det ende med at ramme de selvsamme medieorganisationer, "som regeringen forsøger at beskytte".

- Det mest uforståelige er, at Facebook ville blive tvunget til at betale nyhedsorganisationer for indhold, som udgiverne frivilligt lægger på vores platforme og til en pris, som ignorerer den økonomiske værdi, vi tilfører udgiverne, siger han.

Lovforslaget har i første ombæring fokus på Google og Facebook - to af verdens rigeste og mest magtfulde virksomheder - men kan senere komme til at omfatte alle digitale platforme.

Medier i Australien støtter regeringens udspil, som ventes at blive vedtaget senere i år.