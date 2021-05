Facebook tillader igen coronateori om Wuhan

Skriver man på Facebook, at coronavirus stammer fra et laboratorie i Wuhan, vil opslaget ikke længere blive fjernet som værende misinformation.

Det er misinformation, har begrundelsen lydt fra det sociale medie.

Men det er slut nu.

- I lyset af igangværende undersøgelser om oprindelsen af covid-19 og i samråd med sundhedseksperter fjerner vi ikke længere påstande om, at covid-19 er menneskeskabt, fra vores platform, lyder det i en erklæring.

Dermed er Facebook vendt på en tallerken.

Det sker, efter at USA's præsident, Joe Biden, har bedt om at intensivere arbejdet for at finde covid-19's oprindelse.

Ifølge Biden har der været uklare meldinger.

- Jeg har nu bedt efterretningstjenesterne om at styrke deres indsats for at indsamle og analysere information, der kan bringe os tættere på en endelig konklusion, og så give en tilbagemelding til mig om 90 dage, udtaler Biden.

Kina er stærkt utilfreds med meldingerne fra USA. Amerikanerne bruger laboratorieteorien om coronavirussets oprindelse politisk. Det siger en talsmand for Kinas udenrigsministerium Zhao Lijian.

Han mener, at USA ser stort på fakta, når de ikke udelukker teorien.

- Deres mål er stigmatisering, politisk manipulation og at pege fingre ad andre, siger han ifølge BBC.

- De mangler respekt for videnskab, er uansvarlige i forhold til menneskeliv og modarbejder fælles indsatser om at bekæmpe virusset.

Det var i millionbyen Wuhan i den kinesiske provins Hubei, at virusset i slutningen af 2019 blev opdaget.

Den oprindelige teori hævdede, at coronavirus opstod i en flagermus. Herefter skulle det være overført til et menneske, muligvis på et dyremarked i Wuhan.

Den teori blev accepteret bredt i starten. Flere forskere har dog ikke kunnet finde belæg for teorien.

Også andre teorier har floreret.

Det var specielt under tidligere præsident Donald Trump, at der blev luftet spekulationer om et menneskefremstillet virus. Måske slap det ved en fejl ud af laboratoriet i Wuhan.

Blandt andet Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere afvist laboratorieteorien efter besøg i byen. "Ekstremt usandsynligt" lød det.

Kinas regering er i den forbindelse blevet kritiseret for ikke at være åben nok om udbruddet.

Forskere bag rapport om covid-19's oprindelse har ikke haft adgang til al relevant data. Sådan lød det i en fælles erklæring fra Danmark og yderligere 13 lande.

Debatten om laboratorieteorien har på det seneste fået nyt liv.

Det sker, efter at avisen Wall Street Journal har omtalt en klassificeret amerikansk efterretningsrapport.

Den beskriver, hvordan tre personer fra laboratoriet blev alvorligt syge og indlagt i november 2019. De havde "symptomer, der stemmer overens med både covid-19 og almindelige, sæsonbetingede sygdomme".

Den historie afviser Kinas regering. "Fuldstændig usandt", sagde Zhao Lijian mandag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er ingen afgørende, nye beviser kommet frem på det seneste.

Biden medgiver, at der måske ikke bliver fundet et svar. Men han håber, rapporten kan afklare nogle af teorierne.