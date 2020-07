Facebook stopper udlevering af brugerdata til Hongkong

Pausen gælder, indtil der er foretaget en grundigere gennemgang af den nye nationale sikkerhedslov, der blev vedtaget i Kina i sidste uge.

Denne gennemgang indebærer også en vurdering af lovens indvirkning på menneskerettighederne.

Det meddeler en talsmand for Facebook mandag.

- Vi mener, at ytringsfrihed er en grundlæggende menneskerettighed og støtter folks ret til at udtrykke sig uden frygt for deres sikkerhed eller andre konsekvenser, siger Facebook-talsmanden.

Organisationen ProPrivacy, der arbejder for digitale rettigheder, betegner Facebooks beslutning som "en sejr for både det digitale privatliv og menneskerettighederne i regionen".

- Med så meget på spil og så strenge straffe er det godt nyt at se de store tech-virksomheder som WhatsApp reagere til fordel for demokrati og ytringsfrihed, lyder det fra ProPrivacy.

Organisationen tilføjer dog, at det kan føre til, at WhatsApp bliver forbudt at bruge i Hongkong, som det er tilfældet i Kina.

Den nye kinesiske sikkerhedslov forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid i Hongkong.

Allerede dagen efter, at loven var trådt i kraft, blev de første personer anholdt i Hongkong for at have brudt den.

Den første anholdte var en mand, der tilsyneladende fredeligt demonstrerede for et uafhængigt Hongkong. Han var iført en t-shirt med påskriften "Befri Hongkong".

En række lande, herunder Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Japan, har bedt Kina revurdere loven. Landene skriver i en udtalelse til FN, at den undergraver byens ret til selvbestemmelse.