Facebook stopper falske nyheder i Polen før EU-valg

Facebook-siderne, som havde tæt på to millioner følgere, er blevet indberettet for at indeholde "antisemitisk, anti-islamisk, anti-LGBT og antifeministisk" indhold, lyder det i en erklæring fra Avaaz.

Facebook har lukket 25 sider i Polen, der beskyldes for at sprede had og falske nyheder inden valget til Europa-Parlamentet i næste uge.

Facebook bekræfter, at det har grebet ind over for en række konti.

- Vi har lukket et antal falske og duplikerede konti, som bryder vores regler om ægte indhold, og det samme er sket med et antal sider for at have ændret navn og andre overtrædelser, skriver Facebook i Polen.

Avaaz er en global organisation, der blandt andet følger spørgsmål om klima og medier. Det hilser Facebooks hurtige reaktion velkommen.

Men organisationens kampagneleder, Christoph Schott, mener ikke, at nok er gjort for at stoppe spredningen af falske nyheder.

- Med det europæiske valg lige op over, så behøver Facebook at gennemføre et hastende og fuldstændigt sundhedstjek på dets europæiske platform og undertrykke alt svindelagtigt og giftigt indhold, siger han.