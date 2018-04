Facebook spørger europæere om lov til ansigtsskanninger

Må Facebook benytte ansigtsskanning? Eller målrette reklamer? Det sociale medie vil i den kommende uge indhente tilladelser fra europæiske brugere for at være sikre på at overholde ny EU-lovgivning.

Det er ikke alle former for målrettede reklamer, som Facebook vil forsøge at få fornyet tilladelse til.

Facebook beder om lov til at bruge data fra en tredjepart - det kan være en app eller hjemmeside - til at skræddersy reklamer til brugeren.

Derudover bliver det valgfrit, om brugernes oplysninger om tro, civil status og politiske overbevisninger skal være frit tilgængeligt.

Tilladelserne indhentes før et EU-regulativ om databeskyttelse træder i kraft næste måned.

Reglerne gælder uanset, hvor selskabet der indsamles oplysningerne er baseret. Den eneste betingelse er, at europæiske borgere er involveret i indsamlingen.

Et af kravene i lovgivningen er, at tilladelser skal indhentes i et sprog, som brugerne forventes at kunne forstå.

Ligeså er det et krav, at det er lige så nemt at trække sin tilladelse tilbage, som det er at give den.

Den nye EU-lovgivningen om forbrugeres rettigheder, er ifølge de europæiske analytikere, som AP har talt med, det største skridt i retning af sikring af forbrugernes privatliv i "en generation".

Ifølge Facebook vil de samme tilladelser på sigt blive indhentet fra alle brugere. Men det bliver europæerne, der bliver spurgt først.

- Vi ønsker ikke kun at overholde lovene, men også at gå videre end vores forpligtelser for at skabe en ny og forbedret oplevelse af sikring af privatliv for alle på Facebook, oplyser selskabet.