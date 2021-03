Facebook fryser Maduros side - hævder at have coronakur

Det skyldes, at han gentagne gange har forbrudt sig mod det sociale mediers regler ved at sprede misinformation om covid-19.

Han har påstået - uden at have beviser for det - at han kan kurere sygdommen. Og det accepterer Facebook ikke, siger en unavngiven talsmand for Facebook.

Maduro har beskrevet midlet Carvativir som et "mirakelmiddel", der neutraliserer coronavirus uden nogen bivirkninger. Carvativir udvikles fra krydderurten timian og indtages som dråber.

Facebook har blandt andet fjernet en video, hvor Maduro promoverer midlet. I videoen forsikrer præsidenten, at det både forhindrer coronasmitte, og han "garanterer", at det gør en rask, hvis man er blevet smittet.

- Vi følger retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som siger, at der i øjeblikket ikke er nogen lægemidler, der kurerer virusset.

- På grund af gentagne brud på vores regler fryser vi siden i 30 dage, siger talsmanden for Facebook.

Venezuela er begyndt at bruge dråberne i sundhedssystemet, hvor blandt andet sundhedsansatte kan få det.

De, der administrerer Maduros Facebook-side, er blevet oplyst om, at præsidenten har forbrudt sig mod Facebooks regler.

Præsidentens konto på Instagram, som er ejet af Facebook, er ikke omfattet af den midlertidige blokade.

Maduro sagde i februar, at Facebook "censurerer" videoer, hvor han fremviser Carvativir.

Han har tidligere sagt, at han og hans allierede er blevet behandlet uretfærdigt af sociale medier - herunder via uretfærdige suspenderinger af hans konti.

Præsidenten i det sydamerikanske land bruger jævnligt både Twitter og Facebook til at dele sine budskaber.

Venezuelas ministerium for information har ikke kommenteret, at Facebook har fastfrosset præsidentens konto.