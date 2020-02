Facebook foreslår tilsyn til kontrol af hadtale og fake news

Det kan blive nødvendigt at oprette en helt ny tilsynsmyndighed for at kontrollere hadsk indhold og misinformation på sociale medier.

Sådan lyder det fra techgiganten Facebook.

Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, har mandag mødtes med en række topfolk i EU for at diskutere, hvordan man bedst muligt kontrollerer indholdet på sociale medier som Facebook.