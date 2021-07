Fåret Dolly slog dørene op til ny verden

Det er mandag 25 år siden, at fåret Dolly blev født i Skotland ved Roslin Instituttet under massiv bevågenhed.

Men Dolly, en fuldstændig kopi af et andet får, skabte også en stor etisk diskussion.

Thomas Ploug er etiker, professor ved Aalborg Universitet og tidligere medlem af Det Etiske Råd. Han fortæller her om Dollys fødsel, om udviklingen af kloning og de etiske problemer.

* Hvordan blev fåret Dolly skabt?

- Reproduktiv kloning sker kort sagt ved, at man tager et ubefrugtet æg og fjerner arvematerialet i ægget. Man fjerner cellekernerne via en tynd injektionsnål og sætter dem ind i et æg fra et andet dyr.

- Ægget kan herefter sættes ind i en livmoder, og til sidst fødes klonen. Det var sådan, Dolly kom til verden. Og det helt specielle dengang var, at et levende får blev skabt fra en celle af et voksent får.

* Hvordan har kloning udviklet sig siden dengang, Dolly blev skabt?

- Man skal forholde sig til to forskellige former for kloning. Man er kommet ret langt med den terapeutiske kloning. Det bruger man i dag til at høste stamceller.

- Stamceller er ikke-specialiserede celler, der kan blive til mange forskellige specielle typer af celler i kroppen. Det er meget brugbart, hvis et menneske lider af en sygdom, for så kan disse stamceller i nogle tilfælde erstatte nedbrudte celler. Så terapeutisk kloning har vundet indpas i forskningen og bliver brugt til behandling af mennesker.

- I forhold til reproduktiv kloning er vi ikke kommet meget længere. Det skyldes primært, at reproduktiv kloning er forbudt i de fleste lande - også i Danmark.

* Fødslen af Dolly fik massiv international opmærksomhed. Hvilke etiske problemer diskuterede man dengang?

- Først og fremmest er der store risici forbundet med kloning. I mange tilfælde går de levende væsener tabt under graviditeten. Mange, der kommer igennem, bliver født med misdannelser. Succesraten for at bringe en klon til verden er 10-20 procent. Det kan vi ikke leve med, når der er tale om mennesker.

- Man snakkede også om, at kloning potentielt kunne føre til racehygiejne. Det vil sige, at man kloner bestemte typer af mennesker, fordi man af ideologiske grunde mener, at de "er mere værd" end andre. Der var samtidig en bekymring for, at kloning kunne reducere den biologiske diversitet på tværs af arter.

- Derudover diskuterede man en "åben fremtid". Hvis alle forventer, at man opfører sig på samme måde som den, man er en kopi af, hvilke muligheder har man så for at skabe sit eget liv?

* Hvordan er fremtidsudsigterne for kloning af mennesker?

- Teknologien udvikler sig jo med hastige skridt. Man kan sagtens forestille sig, at teknologien udvikler sig så meget, at de risici, der er forbundet med at klone mennesker, nedsættes markant. Men det etiske forsvinder ikke af den grund, og det er medvirkende til, at forbuddet opretholdes.