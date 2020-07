FN's Sikkerhedsråd skærer syrisk nødhjælp til én overgang

FN's Sikkerhedsråd er lørdag nået frem til en aftale om nødhjælp til Syrien via en enkelt grænseovergang fra Tyrkiet.

Dermed stod millioner af civile syrere i en usikker situation.

FN beskriver nødhjælpen, der leveres gennem Tyrkiet, som "en livline" for syrere i den nordvestlige del af landet.

Forhandlingerne mellem Sikkerhedsrådets 15 medlemmer var indtil nu i en hårdknude.

De fleste af medlemmerne har været i opposition til Rusland, som er blandt Syriens præsident Bashar al-Assads støtter.

Sammen med Kina har Rusland nedlagt veto mod at forlænge den eksisterende ordning med flere overgange.

De to lande afstod lørdag sammen med Den Dominikanske Republik fra at stemme i rådets femte afstemning om emnet.

Europæiske lande og USA har fastholdt, at der skal være to overgange fra Tyrkiet: Én ved Bab al-Salam, der fører til Aleppo og området omkring, og én ved Bab al-Hawa, som fører til Idlib-området.

Rusland mener dog, at kun én overgang er nødvendig og påstår, at over 85 procent af den nuværende nødhjælp går gennem Bab al-Hawa.

Derfor kan Bab al-Salam godt lukkes, har det lydt fra Rusland.

Men da antallet af overgange allerede blev skåret fra fire til to i januar, så flere vestlige lande to overgange som et absolut minimum.

Efter afstemningen sagde Tysklands FN-ambassadør til sine kinesiske og russiske modstykker, at de kunne rapportere hjem til deres hovedstæder, at han havde stillet dem følgende spørgsmål:

- Hvordan kan de folk, der beordrede at afskære 500.000 børn adgangen til nødhjælp, se sig selv i spejlet i morgen?

Rådet havde også været splittet i forhold til om godkendelsen skulle gælde et halvt eller et år.

Den korte resolution, der blev vedtaget lørdag, godkender én overgang i et år.

- Rusland har hele tiden vist sin velvilje i forhold til humanitær nødhjælp til Syrien med fuld respekt for landets suverænitet og territoriale integritet i overensstemmelse med landets lovmæssige regering, siger Ruslands FN-udsending Dmitrij Polyanskij.

Rusland har nedlagt veto mod 16 af Sikkerhedsrådets resolutioner vedrørende Syrien, siden præsident Bashar al-Assad slog hårdt ned på protester i 2011. Syrien har efterfølgende været kastet ud i en borgerkrig.

Kina har bakket Rusland op i flere vetoer.