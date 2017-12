FN's Sikkerhedsråd overvejer Jerusalem-resolution

Det sker, efter at USA's præsident, Donald Trump, tidligere på måneden besluttede at anerkende byen som Israels hovedstad.

FN's Sikkerhedsråd overvejer et udkast til en resolution, som slår fast, at beslutninger om Jerusalems status ikke har nogen juridisk effekt og skal trækkes tilbage.

Egypten står bag udkastet. Det nævner ikke specifikt USA eller Trump.

Sikkerhedsrådet kan stemme om det i begyndelsen af næste uge, oplyser diplomater.

De fortæller, at udkastet har bred opbakning blandt de 15 medlemmer. Men det vil formentlig blive nedstemt af amerikanerne.

For at en resolution kan blive vedtaget af sikkerhedsrådet, skal ni medlemmer stemme for. Samtidig er det et krav, at ingen af de fem permanente medlemmer nedlægger veto.

USA er - sammen med Frankrig, Storbritannien, Rusland og Kina - permanent medlem. Dermed har landet mulighed for at bremse resolutionen fra at blive vedtaget.

Jerusalem rummer helligdomme for både muslimer, kristne og jøder.

Palæstinenserne ønsker, at Østjerusalem skal være hovedstad i en palæstinensisk stat.

Men Østjerusalem har siden 1967 været besat af Israel, som i 1980 udråbte den samlede by til sin hovedstad. Det er ikke anerkendt af det internationale samfund.

Trumps melding har udløst vrede i en lang række muslimske lande.

Tidligere på ugen mødtes medlemmerne af den islamiske samarbejdsorganisation OIC derfor for at drøfte præsidentens beslutning.

Her opfordrede de blandt andet FN's Sikkerhedsråd til at finde en løsning.

Og selv om udkastet til en resolution næppe bliver vedtaget, kan det isolere Trump yderligere i sagen.