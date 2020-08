FN-rapport: Nordkoreas atomprogram har nået ny fase

Nordkorea fortsætter med at udvikle sit atomprogram og er formentlig lykkedes med at udvikle små atomsprænghoveder, der kan monteres på landets interkontinentale ballistiske missiler.

Rapporten er udarbejdet af uafhængige eksperter, der overvåger FN's sanktioner mod Nordkorea.

De siger, at flere unavngivne lande i rapporten meddeler, at Nordkoreas seneste seks atomprøvesprængninger sandsynligvis har hjulpet landet med at udvikle de små atomsprænghoveder.

Nordkorea har ikke udført en atomprøvesprængning siden september 2017.

Har landene i rapporten ret, så er det et væsentligt skridt for Nordkoreas atomprogram, fordi det vil betyde, at landet i så fald formentlig vil være i stand til at ramme andre lande med sine atomvåben.

Den foreløbige rapport blev mandag fremlagt for de 15 medlemslande i FN's Sikkerhedsråds Nordkorea-komité.

Nordkoreas delegation ved FN's hovedkvarter i New York har ikke svaret på henvendelser om en kommentar vedrørende FN-rapporten.

Landets leder, Kim Jong-un, sagde i en tale i sidste uge, at der aldrig mere kommer krig i Nordkorea takket være landets atomvåben.

- Takket være vores pålidelige og effektive atom-afskrækkelsesvåben til selvforsvar vil der ikke længere være krig, og vores lands sikkerhed og fremtid vil være sikret for evigt, sagde Kim Jong-un blandt andet i talen.

Nordkorea har været underlagt sanktioner af FN siden 2006 på grund af landets atom- og ballistiske missilprogram.

Alligevel rapporterer FN's eksperter jævnligt om, at Nordkorea bliver ved med at arbejde videre med programmerne.

USA's præsident, Donald Trump, har også mødtes med Kim Jong-un tre gange siden 2018, for at få landet til at opgive sit atomprogram, men det har ikke ført til mange fremskridt.