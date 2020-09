FN-råd vil sende menneskeretseksperter til Hviderusland

Hviderusland bør lade FN-observatører rejse ind i landet for at overvåge påståede menneskeretskrænkelser. Eksperterne bør også få adgang til fængsler i Hviderusland.

Rådet opfordrer også Hviderusland til at stoppe al brug af vold, tortur og anholdelser. Det er tiltag, som myndighederne ifølge oppositionen bruger for at afskrække folk fra at demonstrere.

Forud for afstemningen talte oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja via en videoforbindelse til rådets medlemmer.

- Omfanget og brutaliteten i den overdrevne magt, som regimet anvender, er et klart brud på alle internationale normer, siger Tikhanovskaja, der er flygtet fra Hviderusland til Litauen.

Hvideruslands repræsentant i Menneskerettighedsrådet i Genève forsøgte at blokere for, at videobeskeden blev vist.

Han afbrød gentagne gange og hævdede, at Tikhanovskajas ord ikke havde hverken "substans eller relevans", skriver nyhedsbureauet AFP.

Resolutionen fra FN's Menneskerettighedsråd giver også FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, mandat til at følge situationen tæt og komme med sine anbefalinger sidst på året.

Rådet opfordrer præsident Aleksandr Lukasjenkos regering til at indlede dialog med oppositionen og civilsamfundet.

Hviderusland reagerer vredt på resolutionen og beskylder FN's Menneskerettighedsråd for at blande sig i landets anliggender.

Det er en "farlig præcedens", lyder det fra det hviderussiske udenrigsministerium.

Resolutionsforslaget var fremlagt af EU. Det blev vedtaget med 23 stemmer for og to nejstemmer fra Venezuela og Eritrea. 22 medlemslande afstod fra at stemme.

Rusland, der har observatørstatus og ikke kan stemme, gjorde adskillige forsøg på at udvande resolutionsteksten. Russerne stillede ikke færre end 17 ændringsforslag, som dog alle blev afvist.