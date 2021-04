FN-organisation vil levere mad til skoleelever i Venezuela

Venezuela har i længere tid befundet sig i en økonomisk og politisk krise, der er blevet forværret af tårnhøj inflation og mangel på basisvarer som fødevarer og medicin.

Over fem millioner venezuelanere har ifølge det britiske medie BBC forladt landet de seneste år i håb om en bedre tilværelse.

Præsident Maduros regering og oppositionen i det sydamerikanske land er involveret i en hård kamp om magten.

Politiske modstandere af Maduro er blevet udelukket fra at stille op til valg. Nogle er desuden blevet anholdt, og andre er gået i eksil.

FN har beskyldt den socialistiske regering for bevidst at forsøge at indgyde frygt i befolkningen for at bevare magten, skriver BBC.