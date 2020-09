FN-organ: Pandemi giver massive tab på arbejdsindkomster

ILO skønner, at arbejdsindkomsterne er faldet med 10,7 procent i de første tre kvartaler i 2020 i forhold til samme periode sidste år.

Det svarer til 3500 milliarder dollar eller cirka 22.250 milliarder kroner.

Størst har faldet i været i den lavere ende af "middelindkomstlandene", hvor tabet de første tre måneder har været 15,1 procent.

Det ser ikke godt ud for fjerde kvartal. Her skønner ILO et globalt fald på 8,6 procent i forhold til sidste år. Det svarer til 245 millioner fuldtidsjob. Tidligere lød skønnet fra organisationen på 4,9 procent.

Sangheon Lee, der er leder for ILO's division for beskæftigelse, siger advarende, at det kan blive endnu værre for de arbejdende.

Hvis en anden bølge af pandemien fører til nye stramme restriktioner og nedlukning af arbejdspladser i kortere eller længere tid, så "kan det påvirke arbejdsmarkedet på samme måde som det omfang, vi oplevede i andet kvartal i år".

Han advarer de, der mener, at politikerne skal have fokus på økonomisk genopretning frem for sundhed.

- Det er meget klart, at kapaciteten og den fart, som den globale økonomi kan slippe ud af nedgangen på arbejdsmarkedet, er tæt forbundet med vore kapacitet til at kontrollere pandemien, siger han.

Pandemien, der brød ud i den kinesiske storby Wuhan i december sidste år, har kostet næsten en million mennesker livet, og over 31 millioner er blevet. registreret som smittede.