FN opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile i Israel og Gaza

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer til øjeblikkelig våbenhvile mellem Israel og palæstinenserne.

Det skriver avisen Times of Israel.

- Den igangværende militære optrapning har ført til store lidelser og ødelæggelser. Den har krævet mange civile liv, herunder mange børn, siger Guterres ifølge avisen.

- Kampene kan potentielt føre til en ukontrollerbar sikkerheds- og humanitær krise og til yderligere ekstremisme, ikke kun i det besatte palæstinensiske område og i Israel, men i regionen som helhed, lyder det videre.

Guterres siger også, at FN aktivt forsøger at formidle en våbenhvile.

På trods af en øget diplomatisk indsats for at etablere en våbenhvile mellem Israel og militante palæstinensere i Gaza er angrebene fortsat natten til lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Israel udførte således luftangreb mod flere mål i Gaza, mens militante palæstinensere sendte raketter mod Israel.

De seneste tal fra palæstinensiske sundhedsmyndigheder i den Hamas-kontrollerede Gazastribe viser, at 126 er dræbt, herunder 31 børn, og 950 er såret, siden konflikten eskalerede mandag.

Israel har siden da ramt 800 mål i Gaza, herunder et større angreb fredag mod et tunnelnetværk, som Hamas-bevægelsen har gravet ud under boligområder.

Mere end 2000 raketter er blevet affyret mod Israel siden mandag. I samme periode har mindst otte mennesker, inklusive en dreng, mistet livet på israelsk side. Mere end 560 er desuden såret.

I løbet af ugen har Israel også måttet håndtere interne sammenstød mellem landets egne borgere. Ekstremistiske jøder og israelske arabere er kollideret i flere byer. Begge grupper er også stødt sammen med israelsk politi.

Israels angreb mod Gaza begyndte mandag som svar på Hamas' og andre palæstinensiske militante gruppers angreb Jerusalem med raketter.