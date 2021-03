FN opfordrer til handling: Milliarder kan få problemer med vand

Rapporten fra Unesco - FN's organisation, for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab - understreger, at en retfærdig forvaltning af vandressourcerne er en nødvendighed for en bæredygtig og mere retfærdig udvikling.

Derfor opfordres der til øgede investeringer i forvaltningen af vand, og der advares om særlige udfordringer i forbindelse med affald og forurening ved vigtige vandressourcer.

- Vand er et grundlæggende menneskeligt behov, men på globalt plan er der over tre milliarder mennesker og to ud af fem sundhedsfaciliteter, som mangler for eksempel håndvaske, der også har en central rolle, når det gælder om at hindre udbredelse af covid-19.

Rapporten fastslår, at fire ud af ti ikke har tilstrækkeligt med sikkert og rent vand. I 2050 vil over halvdelen af verdens befolkning have problemer med vand, når efterspørgslen begynder at blive større end udbuddet.

Over to milliarder mennesker bor i lande, hvor der er problemer med vandforsyninger eller direkte mangel på vand. Over fire milliarder lever i lande, hvor der ikke er tilstrækkeligt med vand omkring en måned om året.

Hvert femte barn har ikke nok vand til at tilfredsstille det daglige behov.

Smeltning af is og gletsjere truer med at reducere vandressourcerne for millioner af mennesker i fremtiden.