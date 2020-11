FN om Yemen: Vi risikerer største hungerkatastrofe i årtier

FN's generalsekretær, António Guterres, advarer om, at det krigsramte Yemen "nu er i overhængende fare for den værste hungerkatastrofe, som verden har oplevet i årtier".

- I fraværet af handling her og nu så kan millioner af liv gå tabt, konstaterer Guterres.

Yemen har i fem år været skueplads for en krig mellem Houthi-oprørere, der støttes af Iran, og regeringsstyrker, der bakkes op af Saudi-Arabien og andre arabiske lande.

Advarslen fra FN's generalsekretær kommer, mens der er oplysninger i USA om, at præsident Donald Trump overvejer at erklære houthiernes milits for en terrorgruppe.

Ifølge hjælpeorganisationer vil det kunne lamme arbejdet med at få nødhjælp frem.

Der bor over 28 millioner mennesker i Yemen.