FN og Storbritannien indkalder til klimamøde

- Klimakrisen er fuldt ud over os, og vi har ingen tid at spilde. Svaret på vores eksistentielle krise er hurtig, beslutsom, forbedret handling og solidaritet blandt landene, siger Guterres.

FN og Storbritannien vil sammen være værter for et globalt klimatopmøde den 12. december.

Klimamødet i Storbritannien finder sted, fem år efter at Parisaftalen blev indgået.

Verden er langt fra at opfylde målet om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader inden udgangen på dette århundrede.

Det er ifølge klimaforskere afgørende for at forhindre, at vi får en klimakatastrofe, der vil gøre store dele af kloden ubeboelig.

Klimatopmødet, der skal finde sted i Storbritannien i december, skal derfor samle verdens ledere om at sikre "langt større handling og ambitioner på klimaområdet," lyder det i meddelelsen.

Ifølge FN opfordres verdens lande til at fremlægge mere ambitiøse klimaplaner.

Kina - verdens største udleder af klimaskadelig CO2 - meddelte tirsdag, at landet vil skærpe sine klimamål og være CO2-neutral inden 2060.

Det sagde den kinesiske præsident, Xi Jinping, i en videotale i forbindelse med FN's Generalforsamling.

Han lovede, at landets udledning af CO2 skal toppe "inden 2030". Tidligere var målet, at det skulle ske "omkring 2030".

Samtidig opfordrede han alle lande til at jagte en "grøn genopretning af verdensøkonomien" efter coronakrisen.

Mødet i Storbritannien i december skal ses som en optakt til det store COP-møde, der holdes i Glasgow i Skotland næste år.

Coronaudbruddet har ført til, at COP26, der efter planen skulle være holdt i Glasgow i november, er blevet udskudt til november 2021.