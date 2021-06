FN øjner en afslutning på 80'ernes epidemi

Det er nemt at glemme midt under en af de værste pandemier i nyere tid, men tilbage i 1980'erne var det et helt andet virus og en helt anden sygdom, der spredte skræk og rædsel over store dele af kloden.

Nemlig hiv/aids-epidemien, der dengang blev betegnet som en ukendt og farlig størrelse.

Siden er der heldigvis sket meget med både viden om hiv-virusset og behandlingsformer.

Faktisk så meget, at FN nu udtrykker en vis optimisme omkring, at organisationens mål om at besejre hiv, der forårsager sygdommen aids, inden 2030 kan nås.

Det fremgår af en ny rapport fra FN-programmet Unaids.

Med besejret menes der, at det globalt lykkes at nedbringe antallet af nye smittede med hiv og andelen af aidsrelaterede dødsfald med 90 procent fra 2010 til 2030.

Som det ser ud nu, er verden på vej til at nå målet, når det kommer til at reducere antallet af dødsfald, mens det kniber mere med at forhindre nye smittetilfælde.

I løbet af det seneste årti er antallet af aidsrelaterede dødsfald ifølge rapporten faldet med 43 procent globalt til 690.000 i 2020.

Til gengæld går det for langsomt med at bremse smitten med hiv. Den er faldet med 30 procent siden 2010, hvor 2,1 million mennesker blev smittet med virusset sammenlignet med 1,5 million sidste år.

Alligevel er lederen af Unaids, Winnie Byanyima, "forsigtigt optimistisk" omkring, at verden kan lykkes med at have besejret virusset i 2030.

- Lande, der klarer sig godt, må vise vejen for andre lande.

- Vi beder regeringer om at fokusere på de uligheder, der forhindrer folk i at få adgang til behandling. Hvis vi kan lukke hullerne for de grupper, der er mest udsatte, kan vi bekæmpe aids inden 2030, sagde hun torsdag i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten.

Ifølge FN lever 37,6 millioner mennesker verden over med hiv/aids i dag.

Af disse modtager 27,4 millioner en form for behandling. Det er tre gange så mange som de 7,8 millioner, der blev behandlet i 2010.

16,2 millioner menneskers liv er ifølge Unaids blevet reddet fra en aidsrelateret død siden 2001 i takt med at billig, antiretroviral behandling af høj kvalitet er blevet vidt tilgængelig i flere lande.

Trods de positive takter er aidsrelaterede sygdomme dog fortsat et stort problem visse steder. Blandt andet i Afrika syd for Sahara, hvor det er den største dødsårsag blandt kvinder mellem 15 og 49 år.

Det seneste årti er andelen af nye hiv-smittede også steget betragteligt i Østeuropa og Centralasien, mens også Latinamerika, Mellemøsten og Nordafrika har registreret flere smittede trods et fald i smittetilfælde globalt.

Derfor opfordrede FN torsdag også verdens lande til at investere yderligere i at bekæmpe hiv og aids, der har kostet 34,7 millioner mennesker livet, siden de første tilfælde blev opdaget i 1981.

Unaids vurderer, at der er brug for investeringer på 29 milliarder dollar om året for at udrydde aids og hiv globalt frem mod 2030.

- Regnskabet med aids er endnu ikke gjort op, sagde Winnie Byanyima torsdag i sin tale i en opfordring til ikke at glemme epidemien, der kom før corona.