FN-kontor skal hjælpe rohingyaerne sikkert hjem til Myanmar

De to landes regeringer underskrev torsdag en pagt om betingelser for hjemsendelserne.

Flere hundredtusinder skal hjem, og processen indledes om to måneder, fortæller udenrigsministeren i Bangladesh, Abul Hassan Mahmood Ali.

Menneskerettighedsgrupper har udtrykt bekymring over, hvordan hjemsendelserne vil ske, når hundredvis af landsbyer, hvor rohingyaerne tidligere boede, er brændt ned til grunden.

De har krævet, at processen overvåges.

En højt placeret embedsmand i Myanmars indvandrings- og befolkningsministerium annoncerede aftalen torsdag.

- Vi er klar til at tage dem tilbage snarest muligt, efter at Bangladesh sender skemaerne tilbage til os, sagde generaldirektøren for Myanmars ministerium for indvandring og befolkning, Myint Kyaing.

Flygtningene skal udfylde skemaer med personlige oplysninger, inden Myanmars myndigheder kan behandle sagerne.

Mindretallet er blevet systematisk diskrimineret af Myanmars regering, der har frataget rohingyaerne deres statsborgerskab.

Myndighederne har også indført begrænsninger i deres bevægelighed og adgang til eksempelvis sundhedsydelser og uddannelse.

Over 600.000 rohingyaer er i de seneste tre måneder flygtet fra delstaten Rakhine i det nordlige Myanmar over grænsen til nabolandet Bangladesh.

Det er sket, efter at militæret indledte en omfattende operation efter et militant angreb i august, der kostede flere politifolk livet.

Suu Kyi og hendes regering har været under massivt internationalt pres for at stoppe militærets operation i den nordlige delstat Rakhine.

Mange af rohingyaerne har berettet om drab, voldtægt og andre voldsomme overgreb fra sikkerhedsstyrkernes side.