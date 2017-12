FN gør Napolis pizzabagere til en del af verdens kulturarv

Det er sket på et møde i Unescos komité for verdens kulturarv, som finder sted i Sydkorea.

Det er blandt andet den teknik, der bruges til at lave en pizzabund, der nu anerkendes af FN.

Det kendes på italiensk som pizzaiuolo. Altså måden, hvor man med hænder og fingre får pizzadejen til at flyve rundt i luften og til sidst få sin runde form.

Unesco reagerer, efter to millioner mennesker har sat deres navn på en underskriftindsamling for at støtte og anerkende pizzabagerne i Napoli.

Det fortæller Sergio Miccu, der leder Sammenslutningen af Pizzaiuolo i Napoli.

Underskrifterne sad også noget løst, efter pizzabagerne lovede at belønne dem, hvis FN ville sætte dem på kulturarvlisten.

- Vi vil uddele gratis pizzaer i gaderne, lovede Miccu, inden det stod klart, hvad Unescos komité var kommet frem til på sit møde.

- Sejr, lyder det fra fra Italiens landbrugsminister, Maurizio Martina.

- Det er endnu et skridt til at beskytte Italiens arv inden for mad og vin, mener han.

Pizzaiuolo handler ikke kun om, hvordan dejen bliver drejet rundt i luften og iltet. Det omfatter også sange og historiefortælling, mens pizzaen bliver til.

34 lande havde søgt Unesco om at komme på listen over ikke håndgribelige kulturarvsfænomener. Listen blev skabt i 2003 for at kunne yde finansiel eller teknisk støtte til lande, de har besvær med at beskytte deres traditioner.