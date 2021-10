FN giver Somalia det meste af havområde i grænsestrid med Kenya

Ifølge domstolen har Somalia retten til størstedelen af et potentielt ressourcerigt område i Det Indiske Ocean, som Kenya ellers havde gjort krav på.

Retten til havområdet har i årevis været genstand for en bitter konflikt mellem de to nabolande, der har kæmpet mod hinanden i retsvæsenet.

Området menes at være rigt på gas og olie.

FN-domstolen har tirsdag slået fast, at landene ikke har formået at nå til enighed selv og har derfor tegnet en ny grænse for dem.

Grænsen er meget tættere på kravet fra Somalia end Kenya. Men Kenya får lov til at beholde en lille del af havområdet.

Domstolen har også fastslået, at Somalias langvarige borgerkrig har påvirket landets evne til at fastholde sine rettigheder i det maritime område.

Domstolens afgørelse er juridisk bindende. Retten har dog ingen mulighed for at håndhæve den.

Kenya havde på forhånd advaret om, at landet ikke ville anerkende afgørelsen og anklagede domstolen for at være partisk.

I en erklæring efter afgørelsen siger landets præsident, Uhuru Kenyatta, at Kenya afviser afgørelsen fuldstændig.

Somalia havde ved FN's domstol også krævet erstatninger for de tab, som landet mener, at Kenya har påført det. Det kommer sig af, at Kenya allerede har givet udenlandske virksomheder tilladelse til minedrift i det omstridte område.

Det ønske blev dog afvist af domstolen.