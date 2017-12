FN-generalsekretær opfordrer til forsoning i dyster nytårstale

I talen fortæller Guterres, hvordan han havde håbet, at 2017 ville blive et fredens år. Han må dog erkende, at det ikke blev sådan, og han slår derfor "rød alarm".

- Konflikter er blevet værre, og nye farer er kommet frem. Global angst for atomvåben er på det højeste siden den kolde krig.

- Klimaforandringerne sker hurtigere, end vi udvikler os. Uligheden stiger, siger Guterres i sin tale.

Han fortsætter med at fortælle om, at der sker forfærdelige brud på menneskerettighederne, og at nationalisme og fremmedhad er stigende.

Guterres budskab er derfor forsoning.

- Jeg tror inderligt på, at vi kan gøre vores verden mere sikker.

- Vi kan løse konflikter, overkomme had og forsvare fælles værdier, men vi kan kun gøre det sammen, siger Guterres.

Han opfordrer ledere overalt til at lave et nytårsforsæt om at "mindske kløfterne", "bygge bro over uenighederne" og genopbygge tillid ved at samle folk om fælles mål.

- Forsoning er vejen frem. Vores fremtid afhænger af det, siger Guterres til sidst i sin tale.

António Guterres er 68 år gammel og har været FN's generalsekretær siden 1. januar 2017, hvor han overtog posten fra sydkoreanske Ban Ki-moon.

Fra 2005 til 2015 var han FN's flygtningehøjkommissær.

Før det var han premierminister i Portugal fra 1995 til 2002.