FN frygter millioner dør under økonomisk kollaps i Afghanistan

- Denne konference har indfriet alle mine forventninger om solidaritet med den afghanske befolkning, siger Guterres, som mandag var i Genève for at lede donorkonferencen.

FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at over 6,3 milliarder kroner er kommet ind under en international donorkonference for Afghanistan.

FN har beregnet, at Afghanistan vil have brug for omkring 600 millioner dollar i år (op mod 3,8 millioner kroner) for at afværge underernæring og et sammenbrud i de offentlige tjenester.

Madmanglen er forværret, siden Taliban overtog magten.

Guterres kunne ikke umiddelbart sige, hvor mange penge, som kommer til at gå til FN's nødhjælpsbudget i de kommende måneder, og hvor meget som skal komme senere i en eller anden for form.

Guterres, opfordrer verdens lande til fortsat at forhandle med Taliban, efter at den militante islamistiske bevægelse har overtaget magten i Afghanistan.

Han advarer samtidig om et "økonomisk kollaps" i landet og risikoen for millioner af døde.

- Vi skal opretholde en dialog med Taliban, hvor vi stadig følger vores principper. En dialog, hvor vi udtrykker solidaritet.

FN's generalsekretær pointerede, at økonomisk hjælp kan blive en løftestang over for det islamistiske styre - for eksempel i forbindelse med menneskerettigheder.

- Vores pligt er at vise endnu mere solidaritet med et folk, der lider meget, og hvor millioner risikerer at dø af sult, lyder det videre. FN-chefen erkender, at der ikke er nogen garantier for, hvad der kan komme ud forhandlinger med Taliban.

Guterres siger videre, at Taliban kræver anerkendelse, økonomisk støtte og en ophævelse af sanktioner. Det giver ifølge FN-chefen det internationale samfund et vist spillerum til at forhandle.

ritzau/AFP