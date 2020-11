FN frygter krigsforbrydelser under voldsomme kampe i Etiopien

Og det er muligt, at der er blevet begået krigsforbrydelser under kampene. Sådan lyder advarslen fra FN fredag.

Den indtil videre ti dage lange konflikt i Tigray-regionen har kostet hundreder af mennesker livet. Tusinder er sendt på flugt mod nabolandet Sudan.

- Der er risiko for, at denne situation vil komme fuldstændig ud af kontrol, hvilket vil lede til mange døde og ødelæggelse, ligesom at mange vil blive fordrevet internt i Etiopien og over grænser, udtaler FN-chef Michelle Bachelet via sin talsmand.

Ifølge FN er mere end 14.500 personer flygtet fra Etiopien til Sudan.

Adskillige og formentlig flere hundrede personer blev for fire dage siden ifølge menneskerettighedsorganisationen Amnesty International på bestialsk vis dræbt i det, der ligner en massakre på civile i Tigray.

Bachelet kræver en gennemgribende undersøgelse af den hændelse.

- Hvis det bliver bekræftet, at det er bevidst udført af en part i de nuværende kampe, så vil disse drab på civile selvfølgelig betragtes som en krigsforbrydelse, siger hun.

I sidste uge brød en blodig konflikt ud i den nordlige Tigray-region.

Kampene har drevet tusindvis af etiopiere på flugt. De fleste har søgt tilflugt i nabolandet Sudan.

Konflikten i Tigray brød ud den 4. november, da regeringsstyrker på ordre fra premierminister Abiy Ahmed lancerede en offensiv i Tigray.

Det skete, efter at Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF) ifølge Ahmed havde angrebet føderale militærlejre - et forhold, som TPLF afviser.

Tidligere har der været meldinger om, at omkring 500 medlemmer af oprørsgruppen TPLF er blevet dræbt i kampene.

Men flere hundrede civile er altså ifølge Amnesty også blevet dræbt under konflikten.

Massakren skal have fundet sted i byen Mai-Kadra mandag aften. Her blev snesevis - formentlig flere hundrede - stukket eller hakket til døde.

Ifølge Amnesty viser billeder og videooptagelser, hvordan de mange lig ligger spredt i byens gader.

Vidner oplyser, at det var TPLF-soldater, der stod bag massakren. Det har dog ikke været muligt for Amnesty at bekræfte de oplysninger.

I hele regionen har der under konflikten været lukket ned for alle kommunikationskanaler. Derfor har det været svært at verificere de ofte modstridende meldinger, der kommer fra regionen.