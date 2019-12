FN fordømmer Myanmars behandling af rohingyaer

134 af generalforsamlingens 193 medlemmer stemte fredag for at vedtage resolutionen. Ni stemte imod, mens 28 afstod fra at stemme.

Det skriver nyhedsbureauet PA ifølge The Guardian.

Resolutionen opfordrer samtidig Myanmars regering til at tage drastiske midler i brug for at forbedre forholdene for rohingya-muslimer og andre minoriteter i områderne Rakhine, Kachin og Shan.

FN's Generalforsamlings resolutioner er ikke juridisk bindende, men de er et udtryk for verdenssamfundets holdning til et emne.

Rohingyaerne er et muslimsk mindretal, som i Myanmar er blevet anset for at være illegale indvandrere, selv om de har levet i landet i mange generationer.

FN's undersøgelseskommission i Myanmar konkluderede sidste år, at det kunne betegnes som et folkedrab, da Myanmars militær i august 2017 fordrev mange hundredtusinder rohingyaer fra deres hjem.

Ingen domstol har dog fastslået, at der er begået folkedrab.

Siden 2017 er omkring en million rohingyaer flygtet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh.

Myanmars FN-ambassadør, Hau Do Suan, kritiserer ifølge PA FN's resolution for at være "dobbeltmoralsk" og en "selektiv" håndhævelse af menneskerettighederne.

Myanmars øverste leder, Aung San Suu Kyi, rejste tidligere i december til Holland, hvor hun forsvarede sit land mod anklagerne ved Den Internationale Domstol i Haag.

Her sagde hun, at det ikke er op til en international domstol at afgøre, hvad der er foregået med rohingyaerne.

Ifølge Aung San Suu Kyi er der nemlig tale om en "intern væbnet konflikt". Hun erkendte dog, at landets militær til tider muligvis har benyttet sig af overdreven magt.

Aung San Suu Kyi har tidligere været et hyldet demokratisk ikon, der trodsede Myanmars militærstyre i kampen for frihed. Det medførte, at hun i 1991 blev tildelt Nobels fredspris.