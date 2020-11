FN forbyder tung olie som brændstof i Arktis

Sejlads med såkaldt tung olie bliver fra 2024 forbudt i Arktis.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet fredag i en meddelelse.

Forbuddet er vedtaget af FN's Internationale Søfartsorganisation, IMO, med blandt andet dansk og grønlandsk støtte.

Aftalen træder dog først i kraft i 2029, hvis et fartøj overholder reglerne under Polarkoden, og har beskyttende brændstoftanke, oplyses det.

Miljøminister Lea Wermelin (S) glæder sig over forbuddet, som en række medlemslande i FN har været imod indtil nu.

- Det her er en vigtig milepæl for klimaet og havmiljøet i Arktis. Alt for længe har forureningen fra skibe medvirket til, at isen på Arktis smelter, og at havmiljøet lider.

- Fra dansk side havde vi gerne set et højere ambitionsniveau, men et forbud er først rigtigt effektivt, når vi er enige internationalt.

- Så må det blive kompromisets kunst, og det er rigtig godt, at alle arktiske lande støtter op om forbuddet, siger Lea Wermelin i en kommentar.

Ifølge Miljøministeriet er olien, der er kendt som HFO, tyktflydende og nedbrydes langsommere end lettere brændstoffer.

Derfor udgør oliespild med tungt brændstof en stor risiko for det marine miljø og kystnære økosystemer.

Hos Danske Rederier er man også begejstret for forbuddet, oplyser administrerende direktør i brancheorganisationen Anne H. Steffensen.

- Det er godt, at vi nu har fået vedtaget et forbud mod HFO i Arktis, så vi mindsker luftforurening og risikoen for uheld med olieudslip.

- Der er sat dato på, hvornår man forbyder den tunge olie i Arktis, og man har lavet en fornuftig overgangsperiode, så de arktiske stater og rederierne får tid til at omstille sig, siger hun.

Forbuddet omfatter anvendelse og transport af tung olie som skibsbrændstof i Arktis, men ikke transport af tung olie som last, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.