FN er optimistisk i kampen mod at besejre aids inden 2030

Af disse modtager 27,4 millioner en form for behandling, hvilket er tre gange så mange som de 7,8 millioner, der blev behandlet i 2010.

16,2 millioner menneskers liv er ifølge FN blevet reddet fra en aidsrelateret død siden 2001 på grund af antiretroviral behandling af høj kvalitet, der er tilgængelig i flere lande.

I det seneste årti er antallet af aidsrelaterede dødsfald faldet med 43 procent.

Men på trods af de positive statistikker er aidsrelaterede sygdomme fortsat den største dødsårsag blandt kvinder mellem 15 og 49 år i Afrika syd for Sahara. Blandt nyligt hivsmittede unge mellem 15 og 19 år er seks ud af syv piger.

Lederen af Unaids, Winnie Byanyima, fokuserer dog på fremskridtene og siger, at hun er "forsigtigt optimistisk". Hun mener, at målet om at have vundet over virusset i 2030 kan nås.

- Lande, der klarer sig godt, viser vejen for andre lande, siger Winnie Byanyima.

- Vi beder regeringer om at fokusere på de uligheder, der forhindrer folk i at få adgang til behandling. Hvis vi kan lukke hullerne for de grupper, der er mest udsatte, kan vi bekæmpe aids inden 2030, siger hun videre.

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten har FN desuden sat nye mål. Inden 2025 skal 95 procent af alle hivsmittede være i behandling, det årlige antal hivsmittede skal falde med 370.000, og det årlige antal aidsrelaterede dødsfald skal reduceres med 250.000 inden 2025.

For at nå disse må vurderer FN, at der er behov for en investering på 29 milliarder dollar. Det svarer til knap 178 milliarder kroner.

Globalt er 34,7 millioner mennesker døde med aidsrelaterede sygdomme, siden at det første tilfælde blev bekræftet i 1981.