FN-eksperter vil granske 200 politidrab i Venezuela

Et gardin hænger i døråbningen til det, der var Jhonny Godoys soveværelse i slumkvarteret La Vega i Venezuelas hovedstad, Caracas. Hans familie siger, at to dage efter, at han på Twitter havde skrevet kritik af præsident Nicolas Maduro, stormede bevæbnet politi med sorte masker ind i hjemmet, hev ham udenfor og skød ham på stedet. (Arkivfoto)

Foto: Ariana Cubillos/Ritzau Scanpix