FN-ekspert: Myanmar ledes af et morderisk og ulovligt regime

Mindst 70 mennesker er blevet slået ihjel i Myanmar, siden militæret tog magten ved et kup 1. februar, meddeler han torsdag i FN's Menneskerettighedsråd i Genève.

- Der er i stigende grad beviser for, at Myanmars militære ledelse nu formentlig står bag forbrydelser mod menneskeheden, herunder drab, tvungne forsvindinger, tortur og fængslinger i strid med de basale regler i folkeretten, siger Andrews.

Politi og militær skyder torsdag igen med skarpt mod demonstranter i Myanmar, der protesterer mod militærets magtovertagelse i landet.

Adskillige mennesker er blevet dræbt i forskellige byer, lyder det fra øjenvidner. Medier og iagttagere melder om mindst 10 dræbte rundt om i landet.

Det er ikke umiddelbart muligt at få bekræftet oplysningerne. Men billeder delt på sociale medier viser flere døde og blodige mennesker.

I Myaing i det centrale Myanmar skød politiet med skarpt mod en gruppe demonstranter, der var samlet ved en politistation for at protestere over flere nylige anholdelser.

- Politiet slog ned på demonstranterne, først med tåregas og gummikugler og siden skød de med skarpt. Nu er seks mennesker døde, heriblandt min ven, siger et øjenvidne i byen.

I udkanten af Yangon, der er Myanmars største by, meldes mindst én demonstrant dræbt.

- Der var over 100 demonstranter her. En blev dræbt af skud og to såret, siger et øjenvidne, Kyaw Kyaw Win.

Også i andre dele af Myanmar er der meldinger om, at sikkerhedsstyrkerne er gået meget hårdhændet til værks. Derfor kan der komme meldinger om flere dræbte.

Thomas Andrews opfordrer i FN's Menneskerettighedsråd til, at der indføres skrappe sanktioner mod lederne af militærstyret.

Også et olieselskab, der ejes af militæret, og som ventes at indbringe en milliard dollar i år, bør underlægges internationale sanktioner, siger han.