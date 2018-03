FN-chef vil stille Syrien til regnskab for Ghouta-angreb

Det siger FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein.

De voldsomme luftangreb og bombardementer, som civile syrere i Ghouta-regionen har været udsat for, er formentlig krigsforbrydelser, som skal retsforfølges.

Han advarer de ansvarlige bag bombardementerne om, at de er ved at blive identificeret, og at der vil blive indsamlet beviser mod dem.

- Endnu en gang må jeg understrege, at det, vi ser i det østlige Ghouta og andre steder i Syrien, formentlig er krigsforbrydelser og mulige forbrydelser mod menneskeheden, siger Zeid Ra'ad al-Hussein under en debat i Genève fredag.

- Civile bliver banket til underkastelse eller død, tilføjer han.

Regeringsstyrker har stået bag den blodige offensiv mod Østghouta, der har kostet hundredvis af mennesker livet i løbet af knap to uger.

Østghouta ligger lidt uden for Syriens hovedstad, Damaskus. Området består af flere belejrede byer, der kontrolleres af oprørsstyrker.

I sidste uge stemte et enigt Sikkerhedsråd for en resolution, der kræver 30 dages våbenhvile i Østghouta.

- På trods af dette sjældne eksempel på enighed har civile i Østghouta meldt om, at luftangreb og bombardementer fortsætter, siger Zeid Ra'ad al-Hussein.

- Syrien må indbringes for Den Internationale Straffedomstol. Forsøg på at undgå retfærdigheden og dække over disse kriminelle er skammelige, siger han.

Fredag meddeler overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der overvåger situationen i Syrien, at præsident Bahar al-Assads hær har erobret mere territorium fra oprørerne.

Fredag landede mindst 12 raketter i udkanten af byerne Douma og Harasta, der begge ligger i Østghouta, siger observatoriet ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.