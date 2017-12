FN-chef og Macron beklager Trump-melding om Jerusalem

USA's beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad bekymrer ledere over hele verden.

- Jeg har vedvarende talt imod ethvert ensidigt tiltag, som kan true udsigten til fred mellem israelere og palæstinensere, siger António Guterres.

Han understreger, at han vil "gøre alt, hvad der står i min magt, for at støtte, at israelske og palæstinensiske ledere igen får gang i meningsfulde forhandlinger".

- Der er intet alternativ til en tostatsløsning. Der er ingen plan b, siger Guterres.

Under et besøg i Algeriet lyder det fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at erklæringen fra Washington er beklagelig.

Den franske præsident sender en appel om at bevare roen i regionen.

- Det er en beklagelig beslutning, som Frankrig ikke støtter, og som går imod folkeretten og alle beslutninger i FN's Sikkerhedsråd, siger Macron.