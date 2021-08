FN-chef: Taliban kan kun presses på ønsket om anerkendelse

Det eneste pres, det internationale samfund kan lægge på Taliban for at få indflydelse i Afghanistan, er på bevægelsens ønske om at blive anerkendt internationalt.

Her opfordrer Guterres landene til at stå sammen over for Taliban.

- Det er meget vigtigt, at det internationale samfund står sammen. At alle medlemmer af sikkerhedsrådet står sammen og udnytter den eneste indflydelse, der eksisterer, hvilket er Talibans ønske om anerkendelse og legitimitet, siger han.

Den militante islamistiske bevægelse overtog reelt magten i Afghanistan søndag, da bevægelsen indtog hovedstaden Kabul.

Det skete, efter at vestlige styrker mere eller mindre har trukket sig fra landet efter godt 20 års tilstedeværelse.

António Guterres peger på, at det kan blive nødvendigt at lægge pres på Taliban for for eksempel at opretholde generelle menneskerettigheder og rettigheder for kvinder i landet.

Men også for at sikre, at det fortsat er muligt at evakuere udenlandske statsborgere og afghanere fra Kabul.

Taliban har siden magtovertagelsen givet indtryk af, at den ønsker at træde mere frem i verden.

Tirsdag holdt den militante bevægelse sin første pressekonference i Kabul.

Og onsdag udtalte en talsmand for bevægelsen, at de øverste ledere vil træde frem i offentligheden. Det betyder, at verden "langsomt og gradvist" vil "blive bekendt med alle vore ledere", lød det ifølge Reuters.

Bevægelsen har indtil videre også meddelt, at kvinder under Talibans styre vil have frihedsrettigheder i henhold til islamisk sharialovgivning.

Samtidig har en talsmand udtalt på vegne af bevægelsen, at "ingen amerikanere og andre udlændinge vil lide skade" i Afghanistan.

FN-generalsekretæren er ifølge Reuters klar til at gå i dialog med Taliban, "når det står klart, hvem han skal tale med og med hvilket formål", siger han ifølge Reuters.

FN's Sikkerhedsråd består af fem permanente medlemmer. Det er Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA. De resterende ti medlemsstater vælger FN's Generalforsamling for perioder på to år.