FN-chef: Afghanistan må ikke blive fristed for terrorister

Det internationale samfund skal stå sammen for at bekæmpe en potentiel "global terrortrussel" fra Afghanistan.

- Det internationale samfund skal sammen sikre, at Afghanistan aldrig igen bliver brugt som et fristed for terroristorganisationer, siger Guterres.

Guterres opfordrer samtidig alle lande til at være klar til at tage imod afghanske flygtninge og til ikke at udvise nogen afghanere.

Den militante talibanbevægelse har i løbet af få dage indtaget en lang række større byer i Afghanistan. Søndag tog gruppen kontrol over hovedstaden Kabul, mens landets præsident, Ashraf Ghani, flygtede.

- Vi modtager mange skræmmende meldinger om strenge begrænsninger af menneskerettighederne på tværs af landet.

- Jeg er særligt bekymret over meldinger om et stigende antal brud på menneskerettighederne over for afghanske kvinder og piger, siger António Guterres ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Taliban sad på magten i Afghanistan fra 1996 til 2001.

I den periode måtte kvinder ikke arbejde, og piger måtte ikke gå i skole. Samtidig skulle alle kvinder dække deres ansigt til og være ledsaget af et mandligt familiemedlem, hvis de skulle ud af døren.

USA's militær og dets allierede rykkede ind i Afghanistan i 2001 og fik fortrængt Taliban fra magten.

I foråret meddelte den amerikanskledede koalition, at den ville trække sig ud af landet. Siden da har Taliban været på fremmarch.