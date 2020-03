Unicef håber med en milliardappel til verdenssamfundet at kunne sikre blandt andet håndvask til børn og unge i nogle af verdens udsatte lande. (Arkivfoto)

FN beder om historisk stor støtte i kampen mod corona

FN og Unicef håber at indsamle flere milliarder til blandt andet at passe på børn og unge under coronakrisen.