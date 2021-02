Artiklen: FN beder om bevis for at Dubai-prinsesse er i live

FN's Menneskerettighedskommission er gået ind i en sag om Dubais prinsesse Latifa, datter af emiratets enevældige monark.

FN har bedt Dubai om flere oplysninger om Latifas tilstand og bevis for, at hun er i live. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Latifa er ikke blevet set offentligt, siden hun i 2018 gjorde et fejlslagent forsøg på at flygte fra Dubai.

Nu er der dukket en video op, som de britiske tv-stationer BBC og Sky News viste i denne uge. Her siger Latifa, at hun frygter for sit liv.

- Jeg er et gidsel, og denne villa er lavet om til et fængsel, siger hun i videobeskeder, der angiveligt er optaget med en indsmuglet mobiltelefon.

- Hver dag er jeg bekymret for min sikkerhed og mit liv. Jeg ved ikke, om jeg vil overleve denne situation.

Prinsessen fortæller, at fem politimænd holder vagt uden for villaen og to politikvinder indenfor.

- Jeg kan ikke engang gå udenfor og få frisk luft, siger Latifa i den video, der er vist på BBC.

En talskvinde for FN's Menneskerettighedskommission kalder videoen "foruroligende".

- Vi har bedt om, at regeringens svar kommer hurtigst muligt. Og vi har bedt om bevis for, at hun er i live, siger talskvinden, Liz Throssell.

Foruden FN har flere menneskeretsorganisationer, herunder Human Rights Watch, opfordret Dubais emir til at bevise, at Latifa stadig lever.

Også Amnesty International er bekymret for prinsessen.

- Hendes venner siger, at al kontakt med hende stoppede i de seneste måneder, siger Lynn Maalouf, Amnestys vicedirektør for Mellemøsten og Nordafrika, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Også en anden datter, 39-årige Shamsa, prøvede som 19-årig at undslippe sin far under et ophold i Storbritannien. Men hun blev efter få dage indfanget og bragt tilbage til Dubai. Angiveligt efter at være blevet tvunget ind i en bil og bedøvet af bevæbnede mænd.

I 2019 flygtede sheikens daværende yngste kone, prinsesse Haya, til London med deres to fælles børn.

Kort efter indledte sheik Mohammed en retssag i den britiske hovedstad for at få børnene tilbage til Dubai.

Latifas far, sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, er emir i Dubai og desuden premierminister og vicepræsident i De Forenede Arabiske Emirater, som Dubai er en del af.

Emiren, der er 71 år, er en af verdens rigeste mænd.