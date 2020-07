FN afviser russisk forslag om at begrænse nødhjælp til Syrien

Sammen med Kina nedlagde Rusland tirsdag veto i Sikkerhedsrådet mod en resolution, der i et år skulle forlænge den FN-nødhjælp til Syrien, som har været leveret via to grænseovergange fra Tyrkiet.

Et russisk forslag om at begrænse adgangen for nødhjælp til Syrien blev onsdag nedstemt i FN's Sikkerhedsråd.

Rusland fremlagde efterfølgende sit eget forslag, der ville give FN mulighed for at levere nødhjælp via én grænseovergang i seks måneder.

Kun fire ud af Sikkerhedsrådets 15 medlemslande stemte for forslaget.

USA's FN-ambassadør, Kelly Craft, fortæller, at hun havde opfordret alle sine kolleger i Sikkerhedsrådet, som stemte for tirsdagens resolution, til at modsætte sig det russiske forslag.

Hun beskriver afstemningen som "det gode mod det onde".

- Vi taler om forskellen på liv eller død for millioner af syrere, siger Kelly Craft.

Hun tilføjer, at alle medlemslande bør presse på for at holde de to grænseovergange åbne.

Rusland og Kina har argumenteret for, at grænseovergangene fra Tyrkiet er unødvendige, da nødhjælp godt kan nå frem til de berørte områder igennem Syrien.

Kelly Craft beskylder de to lande for at ville lukke grænseovergangene i et forsøg på at styrke den syriske præsident Bashar al-Assads regering.

FN's Sikkerhedsråd har indtil fredag til at nå frem til en ny resolution. Herefter udløber den nuværende.

Den nuværende resolution har givet FN mulighed for at bringe afgørende nødhjælp til det krigshærgede land siden 2014.

Det kræver ni stemmer for og ingen vetoer fra Rusland, Kina, USA, Frankrig eller Storbritannien, hvis en ny resolution skal stemmes igennem.

Diplomater siger, at et andet medlemsland nu formentlig bringer et nyt forslag til afstemning, som vil godkende brugen af de to tyrkiske grænseovergange i seks måneder.