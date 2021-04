FN advarer om hungersnød for millioner i kriseramte Myanmar

Et hastigt voksende antal mennesker kæmper med at få mad på bordet i Myanmar, hvor millioner forventes at komme til at sulte de kommende måneder.

En analyse fra FN's Fødevareprogram viser, at op mod 3,4 millioner borgere i landet vil få svært ved at få råd til mad de næste tre til seks måneder.

Før militærkuppet lå det tal på omkring 2,8 millioner i Myanmar ifølge FN.

Særligt befolkningen i landets byområder er hårdt ramt. Her har flere mistet deres arbejde inden for produktion, byggearbejde og andre erhverv, samtidig med at prisen på fødevarer er steget.

- Flere og flere mennesker har mistet deres arbejde og har ikke råd til mad.

- Der er brug for en koordineret indsats nu for at lindre de umiddelbare lidelser og for at forhindre en alarmerende forværring i adgangen til mad, siger landechef for FN's Fødevareprogram, Stephen Anderson.

Ifølge FN er markedspriserne på ris og madolie blandt andet steget med henholdsvis 5 og 18 procent siden slutningen af februar.

Samtidig ses tegn på, at familier i storbyen Yangon er begyndt droppe måltider og spise mindre næringsindhold med, mens flere også har forgældet sig.

FN's Fødevareprogram planlægger derfor at udvide sit arbejde i landet. Agenturet håber at tredoble antallet af mennesker, det hjælper, til 3,3 millioner.

Skal det kunne lade sig gøre, så er der brug for, at verdenssamfundet spæder til med 106 millioner dollar, lyder opfordringen fra FN.

Det har ikke været muligt for nyhedsbureauet Reuters at få en kommentar fra militærjuntaen i landet.

Militæret tog magten i det sydøstasiatiske land i de tidlige morgentimer den 1. februar, da de anholdt landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi.

Siden er hundredvis af civile blevet dræbt i protester mod militærstyret.

Der er desuden meldinger om, at mange anholdte demonstranter er blevet tortureret, og en del af dem er idømt lange fængselsstraffe.