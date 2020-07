FN advarer om en kommende miljøkatastrofe i Yemen

FN har onsdag holdt et for organisationen ualmindeligt møde for at advare om en kommende miljøkatastrofe i Yemen, hvis ikke en forfalden olietanker ved navn "FSO Safer" ud for byen Hodeida snart bliver repareret.

Frygten er, at hvad der svarer til 1,1 million tønder råolie, vil lække ud i Det Røde Hav, hvis der går hul på det 45 år gamle skib.

"FSO Safer", der ligger i en del af landet kontrolleret af houthi-oprørerne, er stort set ikke blevet vedligeholdt, siden krigen i Yemen brød ud for fem år siden.

Et hul i skibet vil ifølge FN få katastrofale konsekvenser for livet i havet og for titusinder af fattige mennesker, der er afhængige af fiskeri for at overleve.

FN's Sikkerhedsråd sagde søndag, at houthi-oprørerne har givet tilladelse til, at et hold kan komme for at vurdere skibet og måske lave lette reparationer.

Men det samme gjorde oprørerne i sommeren 2019, indtil de aflyste en FN-mission fra Djibouti i sidste øjeblik.

Onsdag har Sikkerhedsrådet udsendt en meddelelse, hvor det opfordrer oprørerne til at give adgang til skibet hurtigst muligt.

Eksperter har sagt, at det kan tage op til 30 år for havmiljøet at komme sig, hvis tankskibet går i stykker eller eksploderer.

Så sent som i maj blev et hul i skibets motorrum repareret af en britisk delegation.

Den insisterede over for FN på, at der er brug for en permanent løsning "hurtigst muligt".

FN's undergeneralsekretær for humanitære anliggender, Mark Lowcock, håber, at en FN-ledet evalueringsmission af skibet kan blive gennemført i løbet af få uger.

Olietankeren har ligesom andre økonomiske og bistands anliggender i Yemen udviklet sig til et forhandlingsværktøj for houthi-oprørerne.

De bliver beskyldt for at bruge truslen om en katastrofe til at sikre sig kontrol over værdien af skibets last.